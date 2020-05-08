澳洲擬7月前分階段解封　各省自決時間表 (19:00)

目前澳洲每日新增確診個案少於20宗，莫里森表示，各省和領地周五同意逐步取消大部分社交距離措施。首階段將容許現時只能提供外賣的餐廳和咖啡室重開，但同一時間最多只能接待10名顧客。若無大爆發感染個案，第二階段容許健身室、戲院和美術館重開，最多可同時接待20名顧客；同時開始准許民眾跨省流動。第三階段則容許最多100人聚集、僱員可返回辦公室工作、夜總會重開，並全面准許跨省旅遊；部分國際旅遊，包括澳洲與新西蘭之間的航班會恢復，外國留學生亦可能獲准返回澳洲，但入境後要隔離兩周。

每階段解封措施開始實施之間，最少相隔4星期，昆士蘭省和南澳洲擬由下周一（11日）起實施首階段措施；其他省份將於稍後實施。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至今午4時半，澳洲錄得6914宗新冠病毒確診個案，當中逾6000人已康復，97人死亡。

（路透社）