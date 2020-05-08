動物參與視像會議添趣味　美國動物收容所新招籌經費 (13:15)

新型冠狀病毒疫情下，公司開會、親友間聯絡也用上視像會議。美國加州一間非牟利動物收容所Sweet Farm推出「Goat-2-Meeting」活動，企業可付費安排動物參與員工的視像會議，為沉悶枯燥的工作生活帶來一點生氣、趣味，人們日常與親友的視像會議，也可「請」來動物參與。收容所亦可藉此籌得經費。
「Goat-2-Meeting」網站所示，收費介乎65至750美元（約500至5800港元）不等。活動雖然名為Goat-2-Meeting，但可與人「開會」的不止山羊，還有綿羊、豬、牛、火雞，以至俗稱「草泥馬」的大羊駝。Sweet Farm創辦人Anna Sweet表示，活動自3月中推出至今，已安排動物參與逾300場視像會議，當中最受歡迎的就是大羊駝。
Anna Sweet稱，Goat-2-Meeting名稱源自視像會議軟件「GoToMeeting」，使用Zoom、Google Hangouts等同類軟件亦可參與。她說，收容所部分經費來自民眾探訪，但疫情下人們無法前往收容所參觀，故她希望靠Goat-2-Meeting籌募經費；收容所亦會安排免費虛擬實地考察予學校和非牟利團體。
（Business Insider）
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