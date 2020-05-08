動物參與視像會議添趣味　美國動物收容所新招籌經費 (13:15)

「Goat-2-Meeting」網站所示，收費介乎65至750美元（約500至5800港元）不等。活動雖然名為Goat-2-Meeting，但可與人「開會」的不止山羊，還有綿羊、豬、牛、火雞，以至俗稱「草泥馬」的大羊駝。Sweet Farm創辦人Anna Sweet表示，活動自3月中推出至今，已安排動物參與逾300場視像會議，當中最受歡迎的就是大羊駝。

Anna Sweet稱，Goat-2-Meeting名稱源自視像會議軟件「GoToMeeting」，使用Zoom、Google Hangouts等同類軟件亦可參與。她說，收容所部分經費來自民眾探訪，但疫情下人們無法前往收容所參觀，故她希望靠Goat-2-Meeting籌募經費；收容所亦會安排免費虛擬實地考察予學校和非牟利團體。

（Business Insider）