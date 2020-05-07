研究︰大羊駝抗體有望成抑制新冠病毒「救星」 (19:20)

新型冠狀病毒等病毒表面有棘突蛋白（spike protein），能結合人類等宿主細胞表面的受體，繼而入侵細胞令宿主受感染。研究發現，人類對新冠病毒只產生一種抗體，其分子結構由「重鏈」和「輕鏈」兩部分組成，外型呈Y形。大羊駝則產生兩種抗體，其中一種大小及組成均與人類相似，另一種的大小則只有人類抗體的四分之一。人類抗體無法有效結合病毒的棘突蛋白，但較細小的大羊駝抗體則可做到這點，因此更有效中和病毒。過去10年，科學家曾在人類免疫力缺乏病毒（HIV）及流感等研究中，利用大羊駝抗體尋找新療法。

比利時牧場的4歲朱古力色大羊駝溫特（Winter）是這次研究的「明星」。這項研究在2016年開始，研究團隊原本是想尋找會否有抗體能中和不同類型的冠狀病毒。他們將SARS及MERS病毒的棘突蛋白注入當時只有9個月大的溫特體內，然後分析其血液樣本，最終雖無法分離出可對兩種病毒都起作用的單一抗體，但發現有兩種抗體分別有效針對SARS及MERS。新型冠狀病毒疫情今年初爆發後，他們估計可中和SARS病毒的大羊駝抗體或同樣能識別新冠病毒，並將兩個可阻礙SARS病毒的大羊駝抗體連接以產生新抗體，最終發現新抗體有效結合並中和新冠病毒。

研究報告周二（5日）刊於國際權威期刊《細胞》（Cell）。

（紐約時報/華盛頓郵報）