英權威防疫專家認違封城令　辭去政府諮詢小組職務 (20:00)

在新型冠狀病毒疫情下推動英國實行封城令抗疫的倫敦帝國學院流行病學權威專家、51歲的弗格森（Neil Ferguson），被傳媒揭發他的情人早前曾兩次到訪其住所，有違封城規定。弗格森周二（5日）發聲明辭去在政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）中的職位，並承認錯誤。
《每日電訊報》周二披露弗格森的已婚情人斯塔茨（Antonia Staats）在3月30日及4月8日曾到訪弗格森的住所。報道稱38歲的斯塔茨與丈夫和兩名孩子一同生活，但屬開放式婚姻。報道引述其友人稱，斯塔茨不認為她與弗格森在封城令期間見面是表裏不一，因為她認為兩家是同屬一個家庭。
弗格森的病毒推算是促使首相約翰遜在3月23日宣布封城措施的主因，其後專家指引建議不同住的伴侶最好也不要見面。
弗格森周二發聲明承認在與斯塔茨見面一事上判斷錯誤及做錯，因此決定退出SAGE。他在聲明解釋，他3月曾感染新冠病毒，並在出現病徵後完全自我隔離兩星期，認為自己已免疫。
（衛報/BBC）
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