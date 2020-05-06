英權威防疫專家認違封城令　辭去政府諮詢小組職務 (20:00)

《每日電訊報》周二披露弗格森的已婚情人斯塔茨（Antonia Staats）在3月30日及4月8日曾到訪弗格森的住所。報道稱38歲的斯塔茨與丈夫和兩名孩子一同生活，但屬開放式婚姻。報道引述其友人稱，斯塔茨不認為她與弗格森在封城令期間見面是表裏不一，因為她認為兩家是同屬一個家庭。

弗格森的病毒推算是促使首相約翰遜在3月23日宣布封城措施的主因，其後專家指引建議不同住的伴侶最好也不要見面。

弗格森周二發聲明承認在與斯塔茨見面一事上判斷錯誤及做錯，因此決定退出SAGE。他在聲明解釋，他3月曾感染新冠病毒，並在出現病徵後完全自我隔離兩星期，認為自己已免疫。

（衛報/BBC）