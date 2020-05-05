美國保安阻沒戴口罩者進店遭槍殺　3人被控謀殺 (19:07)

新型冠狀病毒疫情大流行下，美國密歇根州一名店舖保安日前試圖阻止沒有戴口罩的顧客進入而遭槍擊殺害，3人被落案起訴。
44歲的蒂格（Larry Teague）一家四口上周五（1日）光顧弗林特市（Flint）一家1元店（相當於香港的「12蚊店」），但由於同行的9歲女兒沒有戴口罩，被43歲保安員穆納林（Calvin Munerlyn，別名Duper）阻止進入，蒂格的45歲妻子沙姆（Sharmel Teague）隨即跟穆納林口角。
蒂格一行人隨後駕車返回住所，兩夫婦及兒子約20分鐘後折返現場。蒂格大罵穆納林不尊重其妻，接着23歲兒子便向穆納林後腦開槍。沙姆當場被捕，蒂格父子則逃去無蹤。蒂格夫婦及兒子被控一級預謀殺人和持械，蒂格另被控違反在商店戴口罩的命令，女兒則沒有被檢控。
穆納林遺下8名子女，事後有人在籌款網站為其募捐殮葬費，至本港時間今晚（5日）7時，已集得約15.6萬美元（約121萬港元）。
（英國廣播公司/ClickOnDetroit）
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