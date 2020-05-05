美國保安阻沒戴口罩者進店遭槍殺　3人被控謀殺 (19:07)

44歲的蒂格（Larry Teague）一家四口上周五（1日）光顧弗林特市（Flint）一家1元店（相當於香港的「12蚊店」），但由於同行的9歲女兒沒有戴口罩，被43歲保安員穆納林（Calvin Munerlyn，別名Duper）阻止進入，蒂格的45歲妻子沙姆（Sharmel Teague）隨即跟穆納林口角。

蒂格一行人隨後駕車返回住所，兩夫婦及兒子約20分鐘後折返現場。蒂格大罵穆納林不尊重其妻，接着23歲兒子便向穆納林後腦開槍。沙姆當場被捕，蒂格父子則逃去無蹤。蒂格夫婦及兒子被控一級預謀殺人和持械，蒂格另被控違反在商店戴口罩的命令，女兒則沒有被檢控。

穆納林遺下8名子女，事後有人在籌款網站為其募捐殮葬費，至本港時間今晚（5日）7時，已集得約15.6萬美元（約121萬港元）。

（英國廣播公司/ClickOnDetroit）