五眼聯盟相信新冠病毒源自中國市場　不太可能從實驗室泄漏 (19:00)

其中一名西方外交官員透露，由美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的五眼聯盟，各成員國正就新冠病毒來源的評估整合立場，各國均認為事件不大可能是從實驗室意外流出，而很可能是由人類與動物互動中自然發生的感染，惟沒有中國政府合作及提高透明度下，無法完全肯定來源。此說法獲其中一名五眼聯盟官員支持。

另一名五眼聯盟官員則指出，近日美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧多番聲稱有證據顯示新冠病毒源自武漢一間實驗室，此說法與五眼聯盟目前的評估相距甚遠，雖然未能排除實驗室播毒的可能性，但至今尚未有證據支持此理論，當然亦有可能是美國尚未分享其掌握的所有情報。

美國國家情報總監辦公室一名高級官員則向CNN稱，美國情報界仍在調查病毒源頭，強調相信病毒來自中國，且掌握支持病毒源自市場及實驗室的證據，並同意病毒並非蓄意製成。

中國半官方媒體《環球時報》早前發表評論，回應蓬佩奧稱有「重大證據」支持實驗室播毒的說法，斥對方「以毫無根據的指控震驚世界」，事實上根本沒有任何實證。中美雙方暫未回應CNN報道。

（CNN）