5月4日疫情互動圖　口罩面面觀 (21:59)

截至本港時間今晚（4日）9時30分，全球新型冠狀病毒確診病例逾352萬宗，超過24萬人死亡。疫情最嚴重的美國有逾115萬人染疫，死亡人數逾6.7萬。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
口罩成為現今防疫必需品，口罩質素備受關注，美國有研究所檢測67款進口N95口罩，大多由中國入口，測試結果顯示約六成產品未能符合美國認證標準，或增加前線醫護等人員感染新冠病毒的風險【詳情】。
多國向民眾派口罩，據香港大學微生物學系講座教授袁國勇透露，港府亦會向全民派發可重用口罩，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，政府需要考慮派發方式，如要市民前往領取，可能導致人群聚集，增加傳播病毒風險【詳情】。
天氣炎熱時戴口罩令人更感悶熱，在日本有「冰鎮文化」的山形縣，一家紡織企業推出「冰鎮口罩」，放在自動販賣機售賣，方便市民在天氣炎熱時隨時買口罩來享受「一時的涼爽」【詳情】。
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