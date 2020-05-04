俄羅斯3醫生跳樓輕生　外界關注疫情下醫護壓力 (21:45)

最新跳樓的醫生是37歲舒列波夫（Alexander Shulepov），他早前確診新冠病毒，留醫Novousmanskaya地區一間醫院，上周六（2日）從醫院的二樓躍下，頭部重創，情況危殆。他曾與同事拍片警告稱沃羅涅日市（Voronezh）的個人防護裝備（PPE）不足，稱即使自己已染病，亦被要求繼續工作。與他一同拍片的同事被指涉嫌散播PPE短缺的假新聞，曾遭警方傳召。後來舒列波夫在病牀上再拍片，撤回相關言論，但被指是受壓所為。

早前另有兩名資深女醫生在疫情下，疑因受壓跳樓而亡。其中48歲女醫生列別杰娃（Natalya Lebedeva）被指摘要為新冠病毒在她行醫的星城（Star City）診所散播而負責，她本人亦確診染病，在莫斯科一間醫院接受治療期間從6樓跳下身亡。47歲女醫生內奧米尼亞什恰亞（Yelena Nepomnyashchaya）曾投訴醫護缺乏保護裝備，後來在克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）醫院的5樓墮樓身亡。

疫情令俄國前線醫護疲於奔命。單在重災區莫斯科，市長稱約有2000名醫護人員確診染疫。俄羅斯周一（4日）增10,581宗確診，累計145,268宗，死亡人數增76人，累計1356人。

（每日郵報/路透社）