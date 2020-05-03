約翰遜受訪披露染疫生死一線　醫生曾打算宣布死訊 (10:29)

約翰遜在訪問中說，他留院時須戴氧氣罩，吸取「一升又一升」的氧氣以保命，以致鼻上留下罩痕。他說：「難以置信的是，我的健康在短短數日內惡化到如此地步，我很沮喪，不明白為何病情一直沒好轉。」

他稱，當時其病情持續惡化，被送入深切治療部，醫生並為可能要宣布他死亡而作準備。他說：「醫生已制訂計劃，處理類似『斯大林（二戰時蘇聯領袖）死亡』的情況。」

約翰遜又說，醫生打算為他接駁呼吸機幫助呼吸：「我以前曾多次因打欖球受傷住院，從未像這次嚴重。」他不諱言當時以為自己無藥可救，幸好之後病情終於有好轉。他表示，在深切治療部留院3晚期間，親眼見到其他病人病情嚴重，深感自己非常幸運。

約翰遜承認，最初確診新冠肺炎時，自己的確輕視了這疫症，在首相府隔離期間還一直工作。後來他病情開始轉差，醫生堅持他必須入院，當時他仍然不願入院，但現在才知醫生的堅持是正確的。