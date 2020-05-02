5月2日疫情互動圖　疫下動物百態 (23:10)

截至本港時間今晚（2日）10時30分，全球新型冠狀病毒確診病例逾336萬宗，近24萬人死亡。疫情最嚴重的美國有逾111萬人染疫，死亡人數逾6.4萬。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
新冠病毒不止影響人類，動物亦受影響。日本東京一間水族館內的「花園鰻」因閉館期間少見人類，現在每次見有人行近便躲回沙堆中，館方因此邀民眾與牠們視訊通話，希望牠們不再「害羞」【詳情】。
保持社交距離是防疫一大重點，印度有官員上載猴子各自保持距離吃水果的照片，呼籲人們以牠們為榜樣做好有關措施【詳情】。由於印度在疫情下封城，人類大部分活動停止，萬計紅鶴飛到孟買及附近地區覓食，料可創紅鶴遷徙數量新高【詳情】。
另一方面，不少人在居家防疫期間不忘關心身邊人，美國有女大學生留家防疫期間，以便利貼在窗上砌字，與住在對街的一對老夫婦成為朋友【詳情】；英國夏洛特小公主則與家人，為諾福克（Norfolk）隔離中的居民送上自製食物【詳情】。
約翰普金斯大學今晚未有更新各地治癒或出院數據。
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