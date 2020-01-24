新加坡下周二起准部分行業復工　今增447確診兩周最少 (19:00)

新加坡近期新增個案絕大部分為住在宿舍的外勞。顏金勇指出，相較兩周前有38宗社區感染病例，新加坡昨日（1日）僅有11宗；過去一周社區感染病例也從原本每日平均25宗減少到12宗。由於社區感染病例減少，新加坡將逐步放寬阻斷措施，讓部分企業商家恢復營運。除上述安排，私人住宅的居民下周二起能在住宅範圍內的公共空間步行或跑步，但健身室和游泳池等持續關閉。參與全國會考的學生等也可從本月19日起分小批返校上課。

新加坡從4月7日起至5月4日實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker）遏止疫情，總理李顯龍4月21日再宣布延長阻斷措施一個月至6月1日。新加坡目前確診總數為17,548宗，是東南亞國家中最多。

（路透社/中央社）