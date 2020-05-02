印度官員上載猴子吃水果照　網民：連牠們都懂保持社交距離 (17:15)

新型冠狀病毒疫情下，各地政府都呼籲民眾保持社交距離以防病毒傳播。印度有官員日前在社交網上載一張猴子吃水果時各自保持距離的照片，呼籲人們以猴子為榜樣做好有關措施，有網民留言稱「連牠們都懂保持社交距離」，希望人類能向牠們學習，注意防疫。
印度青年事務與體育部及少數宗教事務部長Kiren Rijiju，周三（4月29日）在Twitter和facebook上載照片，可見阿魯納恰爾邦有10多隻猴子坐在馬路上，享用一名男子提供的西瓜和香蕉，每隻猴子間均保持距離。Kiren Rijiju在帖文指出，若大家仔細觀察，動物能讓人學到重要卻被忽略的事。
照片在社交網獲得逾2萬個讚好，有網民留言稱「連動物都明白」要保持社交距離，人類卻做不到。有人贊同Kiren Rijiju所說，動物能教曉人們很多東西，因此促請當局設立動物保護法例。
根據約翰霍普金斯大學數據，截至本港時間周六（2日）下午4時半，印度累積37,336宗新冠病毒確診個案，其中1223人死亡。
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