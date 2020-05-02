印度官員上載猴子吃水果照　網民：連牠們都懂保持社交距離 (17:15)

印度青年事務與體育部及少數宗教事務部長Kiren Rijiju，周三（4月29日）在Twitter和facebook上載照片，可見阿魯納恰爾邦有10多隻猴子坐在馬路上，享用一名男子提供的西瓜和香蕉，每隻猴子間均保持距離。Kiren Rijiju在帖文指出，若大家仔細觀察，動物能讓人學到重要卻被忽略的事。

照片在社交網獲得逾2萬個讚好，有網民留言稱「連動物都明白」要保持社交距離，人類卻做不到。有人贊同Kiren Rijiju所說，動物能教曉人們很多東西，因此促請當局設立動物保護法例。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至本港時間周六（2日）下午4時半，印度累積37,336宗新冠病毒確診個案，其中1223人死亡。