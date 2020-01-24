【各國疫情】全球累計逾334萬人確診　美國病例破110萬 (12:47)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（2日）下午12時半，全球共有逾334萬人確診新型冠狀病毒，逾23.8萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,103,781宗確診病例、65,068人死亡。
．西班牙：累計213,435宗確診病例、24,543人死亡。
．意大利：累計207,428宗確診病例、28,236人死亡。
．英國：累計178,685宗確診病例、27,583人死亡。
．法國：累計167,305宗確診病例、24,628人死亡。
．德國：累計164,077宗確診病例、6736人死亡。
．日本：周五（1日）新增266宗確診病例，累計14,571宗；新增26人死亡，累計481宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
．韓國：周五新增6宗確診病例，累計10,780宗；新增2人死亡，累計250宗。（韓聯社）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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