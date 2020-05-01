密歇根州示威者闖議會大樓反對緊急狀態　部分人持槍議員穿避彈衣 (20:40)

名為「美國愛國者集會」（American Patriot Rally）的示威由「密歇根州團結爭自由」（Michigan United for Liberty）發起，要求讓美國各行業復市，不少參加者都是美國總統特朗普的支持者。示威者在議會大樓外揮動美國國旗和標語，有人帶同槍械要求進入大樓，部分人高叫「這是人民的議會，你不能擋我們在外面」。參議員Dayna Polehanki在Twitter上載照片，稱持步槍的人對議員大叫，又說部分議員已穿上避彈衣。

美國國家廣播公司（NBC）引述警方發言人指出，根據密歇根州法律，只要有合法目的及清晰展示槍械，民眾可合法帶槍。

議會周四晚上表決反對延長緊急狀態令後，密歇根州長Gretchen Whitmer隔即發布新的緊急狀態令，為期28日，但本月15日到期的外出禁令不會同時延長。她形容反對延長緊急狀態的共和黨議員，令更多人面對生命危險和生計損失。

（NBC）