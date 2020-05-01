研究：海牀微塑膠密度見新高　積聚帶長10公里計 (19:20)

以往有研究估計，全球每年有400萬至1200萬噸塑膠流入海洋。以英國曼徹斯特大學學者凱恩（Ian Kane）為首的科學家在深海研究，並在意大利對開的地中海某處海牀，發現每平方米有多達190萬粒微塑膠，打破在海底發現微塑膠密度水平的最高紀錄。它們並在海流推動下積聚，整條「海底膠帶」可以長以10公里計，高數以百米。少於5毫米大小的微塑膠可在生物多樣性熱點的海牀大量積聚，這些熱點是海洋生物的重要繁殖地，對海洋生態造成嚴重影響。

凱恩表示，這些塑膠表面可積累不同污染物和毒素，並有證據顯示當進入有機體後會釋放一些毒素，並在食物鏈下，最終人們會吃下受微塑膠污染的海鮮。

參與研究的專家認為，這些微塑膠大部分都不是來自被分解的大件塑膠垃圾，而是來自衣物和其他紡織物料。凱恩形容這個是重要發現，因為它顯示人類可以更努力阻止這些微塑膠進入海洋，譬如減少購買很快不合潮流的時裝，政府和污水處理企業亦應加強針對微塑膠處理流入大海的污水，譬如增設能隔走微塑膠的濾網。

有關研究於4月30日在《科學》期刊發表。

（衛報/BBC）