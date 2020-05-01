疫下5月　各地解封有時　人流車龍復現【短片】 (09:47)

美國：多州陸續解封 小型企業重開

美國累計病例破百萬宗，總統特朗普早前宣稱疫情好轉，部分州份可在5月1日起分階段放寬保持社交距離等措施。喬治亞、俄克拉荷馬、阿拉斯加與南卡羅萊納州允許小型企業重開；喬治亞州沙灘早前已重開，戲院、餐廳等可恢復營業。

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中國大陸：分批復工復課

最先爆發新冠肺炎的武漢，4月8日起解封，4月底全面復工復產。其他城市如北京、上海、廣州、深圳的高中生亦陸續復課。

內地大部分旅遊景點已重開，文化旅遊部及國家衛健委要求實施「預約旅遊」，控制人流。

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香港：部分公共設施重開

本港連日沒有錄得新增個案，政府服務5月4日起分階段回復，公共設施如室外運動場地、部分圖書館等，在不違反禁止群組聚集的前提下，重新開放使用。

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意大利：民眾准區內活動

餐廳及酒吧可於5月4日重開，只准提供外賣；堂食預計從6月1日起恢復。

容許民眾於所住地區活動，但不能跨區；容許舉行葬禮，參加人數上限為15人。

西班牙：兒童有限度外出活動

14歲以下兒童現每日最多可外出1小時活動。5月4日起分階段解封，首階段容許髮型屋等提供預約服務的商店重開；次階段由5月11日起，酒吧可重開。

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法國：5月11日逐步解封 搭車須戴口罩

5月11日開始，政府逐步解除封鎖措施，商店和市場將會分批重新開放，但規定國民乘搭公共交通工具時必須戴口罩。

全國幼稚園和小學可自行決定是否重開，但必須減少每班人數，低感染地區的初中亦可以重開；至於高中，政府將決定是否於5月底重開。

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