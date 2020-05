WFH出鏡沒穿面褲露大腿　已故「超人」記者兒子惹熱議 (23:42)

「擺烏龍」的威爾.李夫(Will Reeve)現年27歲,是ABC電視台記者。他周二(28日)在家中工作期間,於節目《Good Morning America》出鏡報道時被發現「觀音頭掃把腳」,上半身穿上恤衫、西裝外套,下半身卻露出大腿沒穿長褲,惹來網民熱烈討論。威爾事後在Twitter轉發相關帖文,保證自己當時有穿短褲,並非赤裸下身。

威爾翌日把自己鬧出的笑話寫成新聞報道,在《Good Morning America》播出,提醒民眾在家工作期間,使用Zoom、Skype等軟件進行視像會議時要小心,以免再意外引發尷尬場面。

The perils of working from home - for all of us. @ReeveWill sharing tips on Zoom etiquette this morning. https://t.co/wprSVMxAr1 pic.twitter.com/w4OONNn05I

— Good Morning America (@GMA) April 29, 2020