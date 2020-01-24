WFH出鏡沒穿面褲露大腿　已故「超人」記者兒子惹熱議 (23:42)

新型冠狀病毒疫情下，全球各地不少僱員都在家工作（work from home，WFH）。美國一名男記者在家工作期間，被發現出鏡時無穿上面褲，意外惹網民熱議。該記者的父親是曾在《超人》系列電影中扮演男主角「超人」的已故影星基斯杜化．李夫（Christopher Reeve），他的身分因此亦吸引外界注意。
「擺烏龍」的威爾．李夫（Will Reeve）現年27歲，是ABC電視台記者。他周二（28日）在家中工作期間，於節目《Good Morning America》出鏡報道時被發現「觀音頭掃把腳」，上半身穿上恤衫、西裝外套，下半身卻露出大腿沒穿長褲，惹來網民熱烈討論。威爾事後在Twitter轉發相關帖文，保證自己當時有穿短褲，並非赤裸下身。
威爾翌日把自己鬧出的笑話寫成新聞報道，在《Good Morning America》播出，提醒民眾在家工作期間，使用Zoom、Skype等軟件進行視像會議時要小心，以免再意外引發尷尬場面。
（洛杉磯時報）
The perils of working from home - for all of us. @ReeveWill sharing tips on Zoom etiquette this morning. https://t.co/wprSVMxAr1 pic.twitter.com/w4OONNn05I
— Good Morning America (@GMA) April 29, 2020
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 2019冠狀病毒病 在家工作 長褲 超人 編輯推介