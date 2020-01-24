WFH出鏡沒穿面褲露大腿　已故「超人」記者兒子惹熱議 (23:42)

「擺烏龍」的威爾．李夫（Will Reeve）現年27歲，是ABC電視台記者。他周二（28日）在家中工作期間，於節目《Good Morning America》出鏡報道時被發現「觀音頭掃把腳」，上半身穿上恤衫、西裝外套，下半身卻露出大腿沒穿長褲，惹來網民熱烈討論。威爾事後在Twitter轉發相關帖文，保證自己當時有穿短褲，並非赤裸下身。

威爾翌日把自己鬧出的笑話寫成新聞報道，在《Good Morning America》播出，提醒民眾在家工作期間，使用Zoom、Skype等軟件進行視像會議時要小心，以免再意外引發尷尬場面。

（洛杉磯時報）