4月30日疫情互動圖　部分地區放寬防疫措施 (21:54)

截至本港時間今晚（30日）9時30分，全球新型冠狀病毒確診病例逾321萬宗，逾22.8萬人死亡。疫情最嚴重的美國有逾104萬人染疫，死亡人數逾6萬。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
部分地方新冠病毒疫情漸漸緩和，韓國昨日（29日）沒有新增新型冠狀病毒本土個案，是2月15日以來首次【詳情】。泰國本周連續4日錄得單位數的新增確診個案，政府批准部分商店5月3日起重開【詳情】。
在內地，北京連續14日無新增確診個案，全市16區被列為疫情低風險地區【詳情】，北京故宮將由5月1日起有限度重開【詳情】。
但在歐洲，被指「佛系」防疫的瑞典，有城市為阻民眾湧到中央公園參與傳統春季慶典，在公園傾倒一噸雞糞圖「以臭阻疫」【詳情】。
另外，新冠病毒令人聞風喪膽，菲律賓和印度卻有家長以Covid、Corona、Lockdown（封鎖）等疫情相關字眼，作新生兒子的名字，稱要紀念抗疫時刻【詳情】。
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