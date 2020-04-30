為阻民眾赴中央公園慶典　瑞典城市倒一噸雞糞「以臭阻疫」 (19:35)

隆德地方議會的環境委員會主席倫德布拉德（Gustav Lundblad）認為，倒雞糞是個好建議。他向當地報章說：「我們有機會為草坪施肥，同時會有臭味，因此坐在公園喝啤酒可能不太好。」他承認雞糞的臭味可能飄散各區，但最關鍵是要令民眾遠離公園。

中歐和北歐不少地區在4月30日都會有派對慶祝「沃普爾吉斯之夜」（Walpurgis Night），那是傳統春季慶祝活動，亦是紀念傳教士沃爾普加（Walpurga）的一個基督教節日。由於慶祝活動被歸類為「自發性」，因此當局不能禁止，然而瑞典很多城市及城鎮為免散播病毒，都促請民眾不要參加慶祝活動。

瑞典的防疫措施被指「佛系」，雖然當局已禁止超過50人參與的集會，但政府僅呼籲而非命令民眾保持社交距離、避免非必要的旅遊，並留在家中工作，若是長者或生病就應留在室內，但商店、餐廳和健身室仍然營業。

（衛報）