衛星照見疑似金正恩專列仍泊元山　蓬佩奧：美續監察朝鮮狀況 (15:20)

38 North刊出4月29日拍攝的衛星照片，指出專列仍停泊在之前的位置，但火車頭不見蹤影，未知是已駛離還是轉泊到車站的有蓋地方。網站指出，這顯示專列暫不會離開車站。

38 North上周亦曾刊出商用衛星圖片，佐證金正恩專用列車起碼自4月21日就停於元山度假區附近的金家專用火車站，到23日還在該處，未知23至29日期間列車曾否駛離。

美國國務卿蓬佩奧周三受訪時表示，美方仍「未見到」金正恩，正密切監察他與朝鮮國內情況。他又提及朝鮮面臨缺糧，恐會出現飢荒。路透社日前報道，新型冠狀病毒疫情已嚴重打擊朝鮮的糧食供應，一個朝鮮經濟代表團本周會到北京商討糧食供應和貿易事宜。

金正恩自本月11日起未有露面，且首次缺席15日紀念金日成冥壽的「太陽節」參拜活動，美國有線新聞網絡（CNN）本月21日引述消息稱，金正恩接受手術後危殆，令外界關注他的健康情況。

（38 North/韓聯社/路透社）

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