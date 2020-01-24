國際

【各國疫情】全球累計確診逾319萬宗　美國逾6萬死  (14:10)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周四（30日）中午12時半，全球共有逾319萬人確診新型冠狀病毒，逾22.7萬人染疫死亡。各國疫情如下：

．美國：累計1,039,909宗確診病例、60,966人死亡。

．西班牙：累計236,899宗確診病例、24,275人死亡。

．意大利：累計203,591宗確診病例、27,682人死亡。

．法國：累計166,543宗確診病例、24,121人死亡。

．英國：累計166,441宗確診病例、26,166人死亡。

．德國：累計161,539宗確診病例、6467人死亡。

．韓國：周三（29日）新增4宗確診病例，全屬輸入個案，累計10,765宗；新增1人死亡，累計247宗。（韓聯社）

．日本：周三新增224宗確診病例，累計14,119宗；新增22人死亡，累計435宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）

新冠肺炎 相關報道：

相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 各國疫情 編輯推介

上 / 下一篇新聞