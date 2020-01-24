新生嬰命名Covid、Corona、Lockdown　父：紀念抗疫時刻帶來福氣 (09:01)

菲律賓女子塔貝莎（Colline Tabesa）4月13日誕下女兒後，23歲丈夫圖帕斯（John Tupas）決定以Covid Marie作為女兒名字，以紀念這段抗疫時刻。圖帕斯說：「我希望她的名字讓我們記得新冠病毒不僅為我們帶來痛苦，（在這時刻）亦為我們帶來（誕女）這福氣。」圖帕斯稱社交網站有人批評他為女兒改名的決定，但他不會動搖，「她可能會受到欺凌，但我會教她做一個好人」。

數周前印度東南部亦有兩名母親誕下孩子，在醫生鼓勵下同樣有類似做法。其中一名嬰兒被命名為Corona Kumar，另一名叫Corona Kumari。提議的醫生說，他向兩名母親稱此舉有助提高人對該病的意識，亦有助消除污名，兩名母親接受建議令他感到驚訝。

另有印度民工為孩子改名Lockdown（封鎖），希望紀念這段時間所面對的問題。

（法新社）