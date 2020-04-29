美12款新冠病毒抗體測試工具嚴重誤差　僅一款百分百準確 (21:30)

加州大學三藩市分校、柏克萊分校、陳朱克伯格生物中心（Chan Zuckerberg Biohub）與創新基因組學研究所（Innovative Genomics Institute）專家組成的新冠病毒測試計劃，利用2018年7月前、即肯定沒有新冠病毒的血液樣本驗證12款抗體測試工具的準確率，嘗試在血液內找出兩種新冠病毒抗體。

結果發現，表現最差的一款工具準確率僅84%，即每7個樣本就有1個是假陽性，另有3款工具出錯率也超過10%；只有一款工具準確率達100%，另一款只出錯1次，餘下6款準確度有95%或以上。

參與研究的流行病學及生物統計學專家伯恩（Caryn Bern）形容結果「非常糟糕」。她表示，誤差率應控制在5%以下，最理想是少於2%。伯恩指出，出錯率高的其中一個原因，是美國食品及藥物管理局（FDA）為加快應對疫情，3月中開始容許公司在未確實證明產品有效前就可先行出售。

（CNN/大西洋期刊）