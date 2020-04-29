西班牙官員漂白水消毒沙灘捱轟　道歉稱為保護兒童 (16:34)

西班牙在3月中因應新型冠狀病毒疫情而實施封城令，直至本周開始讓14歲以下兒童限時外出。薩阿拉德洛斯阿圖內斯（Zahara de los Atunes）有官員遂於上周，安排加裝噴霧器的拖拉機到沙灘噴灑稀釋漂白水消毒，為兒童外出作準備。

環保人士伊格萊西亞斯貝尼特斯（María Dolores Iglesias Benítez）批評，有關措施傷害沙灘的生態系統，她帶領的地區組織積極保護該區，因那裏是東方環頸鴴（Kentish plover）和數種候鳥的築巢地。她原本希望過去6周民眾被禁止到沙灘，可令今年鳥巢數量增加一倍，但如今憂慮拖拉機壓碎鳥蛋。

漁村所在的安達盧西亞（Andalucia）自治區的官員表示正了解事件，包括涉事地方官員和商業協會未獲消毒許可的指控。市政官員科內霍（Agustín Conejo）稱，他的行動原意只為保護兒童，但承認是個錯誤。

（衛報）