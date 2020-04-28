紐約兩醫務人員輕生　曾訴抗疫無力感 (21:46)

美國新型冠狀病毒疫情重災區紐約市在48小時之間，接連有兩名前線醫務人員輕生。兩名事主生前曾向家人和朋友透露對新冠病毒感震驚或萌生無力感，事件引發外界關注醫務人員在疫情下的壓力問題。
上周五（24日），入職未夠3個月的23歲消防署緊急醫療技術員蒙戴羅（John Mondello）自殺；49歲醫院急症室醫務總監布雷恩（Lorna M. Breen）周日（26日）輕生。兩人皆在美國的新冠病毒大流行重災區紐約市，服務窮困的布朗克斯地區，該區救護站所接的求助電話、病人感染率和死亡率俱屬全市數一數二。
布雷恩的父親表示，其女兒近幾星期都有向他描述湧現大量感染新冠病毒的病人，令人震驚。當中有些人在救護車送院途中已死。她任職的紐約長老會艾倫醫院（New York Presbyterian Allen），主要為曼哈頓北部和布朗克斯地區的貧困拉美裔社區提供服務。
2月初剛從紐約消防署緊急醫療服務學校畢業的蒙戴羅，奉派到疫情嚴重的布朗克斯區服務。蒙戴羅生前曾向同事、友人稱，對於目睹許多人死，覺得極之焦慮，當他救不到人的時候，感到心情沉重。
（紐約時報/紐約每日新聞）
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