【各國疫情】全球累計確診破300萬宗　逾21.1萬人死 (11:43)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周二（28日）上午11時半，全球共有逾304萬人確診新型冠狀病毒，逾21.1萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計988,197宗確診病例，累計56,245人死亡。
．西班牙：累計229,422宗確診病例、23,521人死亡。
．意大利：累計199,414宗確診病例、26,977人死亡。
．法國：累計165,963宗確診病例、23,327人死亡。
．德國：累計158,758宗確診病例、6126人死亡。
．英國：累計158,348宗確診病例、21,157人死亡。
．土耳其：累計112,261宗確診病例、2900人死亡。
．韓國：周一（27日）新增14宗確診病例，累計10,752宗；新增1人死亡，累計244宗。（韓聯社）
．日本：周一新增173宗確診病例，累計13,614宗；新增22人死亡，累計394宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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