特朗普Twitter貼文被指內容有誤串錯字　辯稱「諷刺式寫法」 (19:51)

特朗普周日貼文發炮，指看到「由《紐約時報》對他一無所知的三流記者所寫，有關他工作日程和飲食習慣的虛構故事」。外界相信他所指應為《紐時》上周四的報道，指他近日中午才到橢圓形辦公室，又常於早上長時間看電視和吃薯條等。特朗普在帖文自誇是「美國史上最勤力的總統」。他說，應控告所有「假新聞」組織，糾正可怕的不公正情况。

特朗普進一步批評傳媒：「那些因已證實全錯的俄羅斯報道而獲Noble Prizes的記者，何時才會交還獎項，以頒給真正的記者和傳媒。」特朗普所說的獎項相信為諾貝爾獎，但他可能串錯字，亦可能誤會表揚記者貢獻的獎項名稱。美國新聞界視為最高榮譽的應為「普立茲獎」（Pulitzer Prize）。

惹來質疑之後，特朗普刪除帖文，又發帖辯稱該帖是為了諷刺，他在新帖寫道：「有人知道貴族獎（不是諾貝爾獎）的意思，特別是有關記者和傳媒的意義嗎？『高尚』的定義是具有或展示出優良個人質素或有崇高道德原則和理想。這諷刺起作用嗎？」

（Politico/獨立報/商業內幕）