【各國疫情】全球累計確診逾297萬宗　逾20.6萬人死 (12:12)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周一（27日）中午12時，全球共有逾297萬人確診新型冠狀病毒，逾20.6萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計965,942宗確診病例，累計54,883人死亡。
．西班牙：累計226,629宗確診病例、23,190人死亡。
．意大利：累計197,675宗確診病例、26,644人死亡。
．法國：累計162,220宗確診病例、22,890人死亡。
．德國：累計157,770宗確診病例、5976人死亡。
．英國：累計154,037宗確診病例、20,795人死亡。
．土耳其：累計110,130宗確診病例、2805人死亡。
．韓國：周日（26日）新增10宗確診病例，累計10,738宗；新增1人死亡，累計243宗。（韓聯社）
．日本：周日新增210宗確診病例，累計13,441宗；新增12人死亡，累計372宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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