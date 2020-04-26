特朗普不出席每日疫情簡報稱不滿假報道　美媒稱按顧問建議保連任 (18:35)

特朗普過去數周多次在簡報會上提出未經證實或有問題的醫療建議，包括稱可用陽光和抗瘧疾藥物等治療新冠病毒，多次需要政府專家事後糾正。特朗普上周四（23日）更建議研究把消毒劑注射人體以殺死新冠病毒，惹來各方抨擊，之後他澄清只是嘲諷。上周五（24日）他舉行僅22分鐘的簡報會後，未有接受記者提問就離開，其後更取消出席翌日的例行簡報會。特朗普上周六在Twitter貼文聲稱，不值得花時間和精力開每日簡報會，因傳統傳媒只會惡意提問，拒絕準確報道真相和事實。他又稱，傳媒收視率破紀錄，但大眾除了假新聞以外什麼都沒得到。

目前特朗普在大選關鍵游離州份的民望落後於民主黨總統參選人前副總統拜登，顧問相信與他出席簡報會帶來的反效果有關。新聞網站Axios報道，有高層官員認為，特朗普應只在宣布「勝利消息」時出席簡報會，日常的技術報告可由其他官員代勞。

（衛報）