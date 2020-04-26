柏林千人示威抗議居家令　數十人被捕 (16:34)

德國首都柏林昨日（25日）再有民眾無視封城令，未經許可上街示威，抗議當局為對抗新型冠狀病毒疫情而實施的居家令，數十人被捕。有示威者認為封城令限制了集會自由及言論自由，要求保護憲法權利。
柏林最近每周都有反居家令示威，是次示威約1000人參與。有示威者身穿指摘總理默克爾「禁止生活」（banning life）的T恤，有人大喊「我想要恢復正常生活」並舉起標語要求保護憲法權利。德國憲法法院在較早前裁定，若民眾能遵守社交距離，有權進行遊行示威。有示威者認為封城令限制了集會自由及言論自由。
警方在社交網站Twitter表示，是次示威不符合現行防疫規定，要求示威者解散。根據緊急狀態規定，柏林禁止超過20人以上集會。
示威主辦單位在網站要求「結束緊急狀態」，認為疫情所構成的威脅被誇大。
綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（26日）下午2時，德國累計156,513宗確診病例、5877人死亡。
（路透社/法新社）
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