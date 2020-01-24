【各國疫情】全球累計確診近290萬宗　美國逾93萬人染疫 (14:37)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（26日）下午2時，全球共有近290萬人確診新型冠狀病毒，逾20萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計939,235宗確診病例、53,934人死亡。
．西班牙：累計223,759宗確診病例、22,902人死亡。
．意大利：累計195,351宗確診病例、26,384人死亡。
．法國：累計161,644宗確診病例、22,648人死亡。
．德國：累計156,513宗確診病例、5,877人死亡。
．英國：累計149,569宗確診病例、20,381人死亡。
．土耳其：累計107,773宗確診病例、2,706人死亡。
．韓國：周六（25日）新增10宗確診病例，累計10,728宗；新增2人死亡，累計242宗。（韓聯社）
．日本：周六新增368宗確診病例，累計13,231宗；新增15人死亡，累計360宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 各國疫情 編輯推介