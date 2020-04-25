巴西逾5萬人確診新冠病毒　學者估算實際人數逾80萬 (21:10)

拉美多國新型冠狀病毒確診個案持續增加，其中已成為疫情「震央」之一的巴西，官方稱全國約5.4萬人確診，3400人死亡，但有學者指出，巴西檢測量低及分析結果緩慢，估計實際感染人數較官方公布多15倍。
指檢測比例低 分析結果緩慢
巴西衛生部本月的報告指出，每日新冠病毒檢測人數為6700人，遠不及其他國家至少每日檢測4萬人。《華盛頓郵報》報道，巴西很多住院病人沒接受檢測，部分醫療人員也沒有，在家中死亡者更是沒有檢測。聖保羅大學研究團隊估計，實際感染人數可能多15倍，即超過80萬人染疫。
巴西政府數據顯示，今年近3.73萬人因呼吸系統疾病住院，是去年同期4倍，但只有一半曾接受新冠病毒檢測。在聖保羅，近1300人死於不明的呼吸道問題，亞馬遜州報稱只有193人死於新冠病毒，但其首府馬瑙斯（Manaus）最大的墓地近日要開放集體墳墓供使用，還要加建停屍間，因為現時每日要落葬者超過100，較疫情前的約30，多出超過兩倍。
里約熱內盧及至少4個主要城市的衛生官員均警告，當地醫療系統面臨崩潰，無法收治更多病人。
（華盛頓郵報/美國廣播公司）
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