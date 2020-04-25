異端教會曾去信白宮　稱消毒劑為殺死新冠病毒「神藥」 (17:00)

美國總統特朗普周四（23日）提出研究將消毒劑注入體內，以殺死新型冠狀病毒，引起各界嘩然，他周五（24日）回應稱有關說法只是「嘲諷」。英國《衛報》報道，有異端教會領袖本周曾去信白宮，聲稱工業消毒劑二氧化氯（chlorine dioxide）是可殺死新冠病毒的「神藥」，未知是否與特朗普周四的言論有關。
報道指出，去信白宮的男子葛瑞農（Mark Grenon）自稱是「創世紀二代教會」（Genesis II）「主教」，該組織總部設於佛羅里達州，雖然聲稱是教會，但被指是靠出售二氧化氯牟利的組織。他把二氧化氯標榜為可治百病的「神奇礦物質溶液」（miracle mineral solution，MMS），自疫情爆發以來，便聲稱該成分可殺死新冠病毒，甚至建議民眾在水中加入3至6滴二氧化氯溶液飲用。
葛瑞農周日（19日）在電台節目朗讀寫給特朗普的信，聲稱有30名支持者過去幾天都去信白宮。他在信中聲稱二氧化氯是「可殺死體內99%病原體的神奇排毒劑」，更可消滅體內的新冠病毒。事實上，二氧化氯是工業漂白水成分，服用可引致嚴重副作用，甚至致命。在特朗普周四發表關於消毒劑的言論後，葛瑞農翌日在facebook專頁發文，稱特朗普確實接收到有關MMS的所有資訊。
美國食品及藥物管理局（FDA）過去曾多次就MMS作警告，指出服用可導致惡心、嘔吐、腹瀉及嚴重脫水，甚至危及生命。剛在上周，FDA獲得聯邦法院命令，禁止該組織出售「未經證實且可能對人體有害的新冠病毒治療方法」。
（衛報）
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