空氣污染粒子驗出新冠病毒　空氣傳播距離或更遠 (17:15)

意大利科學家團隊分別於北部貝加莫（Bergamo）市區及工業區收集室外的空氣污染樣本，並在獨立研究室進行，結果多個樣本驗出新冠病毒的獨有基因。負責研究的意大利博洛尼亞大學教授Leonardo Setti稱，空氣污染對病毒傳播的影響相當重要，研究有助人們找到解決方案。Leonardo Setti團隊的研究因未經評審，而未獲得獨立科學家的認可，但有專家認同他們的提案。

香港中文大學公共衛生學院客座教授黃子惠表示，新冠病毒有可能附在空氣污染物上，但其活動距離有限制，故再經空氣傳播的可能不大。他續稱，新冠病毒的濃度和生存時間的長短，亦可影響其致病能力。

黃子惠指出，冠狀病毒易被檢驗出來，不難在不同物件中驗出新冠病毒的核酸，但不代表驗出的病毒具傳染及殺傷力，需再做細胞培養等分析，才可得出結論。他又指出，參考現時本地爆發的群組案例，大都是經近距離共同活動傳播，而未有出現2003年SARS時淘大E座事件，於同一幢大廈爆發後發現是經喉管透過氣流傳播。

早前美國一項研究發現，新冠病毒在「氣霧」（Aerosol，又稱氣溶膠）程序下可存活3小時，在6呎高位置的氣霧，34分鐘後才落到地上，病毒停留空中約半小時，附近的人有受感染風險[相關報道]。

（衛報）