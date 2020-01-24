【各國疫情】全球確診累計逾279萬宗　美國近90萬人染疫 (12:17)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（25日）中午12時，全球共有逾279萬人確診新型冠狀病毒，逾19萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計890,524宗確診病例、51,017人死亡。
．西班牙：累計219,764宗確診病例、22,524人死亡。
．意大利：累計192,994宗確診病例、25,969人死亡。
．法國：累計159,495宗確診病例、22,278人死亡。
．德國：累計154,545宗確診病例、5723人死亡。
．英國：累計144,635宗確診病例、19,566人死亡。
．土耳其：累計104,912宗確診病例、2600人死亡。
．韓國：周五（24日）新增10宗確診病例，累計10,718宗、240人死亡。（韓聯社）
．日本：周六新增391宗確診病例，累計12,863宗；新增17人死亡，累計345宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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