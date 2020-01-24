購百萬個中國KN95口罩　加拿大政府：不合規格無法供醫護使用 (14:12)

中國的KN95口罩類似N95口罩及歐洲使用的FFP2口罩，加拿大公共服務與採購部長Anita Anand稱，全球大部分的口罩供貨皆為中國製，且要把原材料輸出中國十分複雜。她表示，公共衛生局會仔細檢查呼吸器和N95口罩，同時國內口罩及其他醫療用品正加速生產，當局本周再與3間公司簽約，預計生產1600萬個醫療用口罩。

中國駐加拿大使館發言人回應稱對事件高度重視，現正聯絡加拿大外交部及公共衛生局核實情況。發言人解釋，中國一向高度重視出口產品的質量，對出口產品採取嚴格的監管措施，並稱如果在抗疫合作過程中出現個別問題，應以實事求是的態度解決，而非作政治化解讀。

根據約翰霍普金斯大學資料，截至本港時間周六（25日）上午5時半，加拿大累計44,526宗確診病例，累計2386人死亡。

（法新社／約翰霍普金斯大學）