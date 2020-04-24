特朗普倡人體注入消毒劑殺新冠病毒　醫生批「完全荒謬」 (19:05)

在疫情簡報會上，有官員提到研究顯示新型冠狀病毒在陽光及高溫下會更快減弱，而漂白水可在5分鐘內殺死唾液或呼吸道液體中的病毒，異丙醇的效果更快。特朗普說，「假設我們用強光——不論是紫外光或強光來射向身體」，然後轉向抗疫應對協調官員比爾克斯（Deborah Birx）稱對方會作測試。他又接着稱，可以將光線穿透體內，相信比爾克斯會就此研究。

特朗普又說：「我亦留意到消毒劑在1分鐘內把病毒清除。1分鐘。是否有方法可注入體內？」他認為展開研究會很有趣。他再問比爾克斯有否聽過利用高溫及光線對抗病毒，比爾克斯回應稱「不是用於治療」，但特朗普堅持「檢視一下是件好事」。

朱克伯格三藩市綜合醫院的肺科醫生巴爾姆斯（John Balmes）警告，單是吸入消毒劑的氣霧也十分危險：「即使低稀釋度的漂白劑或異丙醇也不安全，這完全荒謬。」

（BBC）