【各國疫情】全球累計確診逾270萬宗　韓國沒新增死亡病例 (13:07)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（24日）中午12時，全球共有逾270萬人確診新型冠狀病毒，逾19萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計869,170宗確診病例，累計49,954人死亡。
．西班牙：累計213,024宗確診病例、22,157人死亡。
．意大利：累計189,973宗確診病例、25,549人死亡。
．法國：累計159,460宗確診病例、21,889人死亡。
．德國：累計153,129宗確診病例、5575人死亡。
．英國：累計139,246宗確診病例、18,791人死亡。
．土耳其：累計101,790宗確診病例、2491人死亡。
．韓國：周四（23日）新增6宗確診病例，累計10,708宗；死亡病例自3月16日以來首次沒新增，累計240宗。（韓聯社）
．日本：周四新增449宗確診病例，累計12,472宗；新增29人死亡，累計328宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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