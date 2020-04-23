德國強制公共交通乘客戴口罩 (20:03)

總理默克爾上周宣布逐步解除封鎖令時，已強烈建議民眾外出要戴口罩。口罩令由各州決定是否實施，部分州份上周已下令民眾戴口罩，最早本周五（24日）實施，不來梅則由下周一起（27日）實施。東北部的梅克倫堡—西波美恩州（Mecklenburg-Western Pomerania）宣布，若有人乘公共交通工具不戴口罩，會被罰款25歐元（約208港元），其他州未有具體罰則。

至於外出購物，並非所有州都強制戴口罩，例如柏林便不跟隨。西南部的萊茵蘭—普法爾茨州（Rhineland-Palatinate）表示，學校5月復課後，學生會派發可重用口罩。巴登—符騰堡州首長表示，醫療口罩應留給醫護人員用，民眾外出用圍巾或用布掩面已足夠防疫。

自新冠病毒疫情爆發後，世衛一直表示只有生病的人才需要戴口罩，但奧地利、捷克和斯洛伐克已先後強制民眾在公共場合戴口罩。

截至香港時間今日（23日）傍晚，德國累計有逾15萬宗確診病例，超過5300人死亡。

（BBC/the local）