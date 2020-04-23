德國強制公共交通乘客戴口罩 (20:03)

德國不來梅周三（22日）成為最後一個州份響應強制民眾戴口罩抗疫後，全德國16個州所有人乘搭公共交通工具將必須戴口罩，而大部分州份亦要求民眾購物時也要戴口罩。
總理默克爾上周宣布逐步解除封鎖令時，已強烈建議民眾外出要戴口罩。口罩令由各州決定是否實施，部分州份上周已下令民眾戴口罩，最早本周五（24日）實施，不來梅則由下周一起（27日）實施。東北部的梅克倫堡—西波美恩州（Mecklenburg-Western Pomerania）宣布，若有人乘公共交通工具不戴口罩，會被罰款25歐元（約208港元），其他州未有具體罰則。
至於外出購物，並非所有州都強制戴口罩，例如柏林便不跟隨。西南部的萊茵蘭—普法爾茨州（Rhineland-Palatinate）表示，學校5月復課後，學生會派發可重用口罩。巴登—符騰堡州首長表示，醫療口罩應留給醫護人員用，民眾外出用圍巾或用布掩面已足夠防疫。
自新冠病毒疫情爆發後，世衛一直表示只有生病的人才需要戴口罩，但奧地利、捷克和斯洛伐克已先後強制民眾在公共場合戴口罩。
截至香港時間今日（23日）傍晚，德國累計有逾15萬宗確診病例，超過5300人死亡。
（BBC/the local）
相關字詞﹕德國 公共交通 戴口罩 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介