新加坡男子返國外出吃肉骨茶　首宗違居家令判囚6周 (19:25)

任職輔警的34歲男子譚祥生（Alan Tham Xiang Sheng，音譯）於3月23日從緬甸返回新加坡後，接到「居家通告」（SHN），即他須從當日起至4月6日留在家中。

譚祥生當日下午3時許下飛機後，並無立即回家，而是先與女友在樟宜機場的美食街用餐，其後乘車到半島廣場一家兌換店，傍晚時再搭車回家。惟約2小時後再與女友外出，前往海軍部村莊熟食中心吃肉骨茶，隨後去附近超市買東西，約晚上10時才回到家。

據報，譚祥生拍下肉骨茶的照片，上傳到社交媒體，惹網友批評，要求當局嚴查。新加坡移民當局3月25日前往譚祥生家中檢查，譚祥生承認接到居家通告後並無立即回家。他4月16日承認違反《傳染病法》規定。

新加坡2月18日起實施新的居家令措施，違反居家通知者最高刑罰為監禁6個月及罰款一萬新加坡元（約5.4萬港元）。

新加坡今日公布新增1037宗確診，累計11178宗。

（聯合早報/海峽時報）