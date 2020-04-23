英國路易小王子萌照賀2歲生日　彩虹手印畫象徵希望 (14:45)

路易小王子身穿藍色格仔襯衫，雙手沾滿彩色顏料，展露可愛笑容。這些照片是今個月於諾福克郡（Norfolk）的家中拍攝，由英國劍橋公爵夫人、路易小王子的媽媽凱特親自拍攝。

路易小王子在2018年4月23日出生，是英國劍橋公爵威廉王子和凱特的第三名孩子，上月英國發起「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）行動中，喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子三兄妹亦有拍手致敬。

（BBC／Kensington Palace Twitter）

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