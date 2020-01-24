【各國疫情】全球累計確診逾262萬宗　德國逾15萬人染病 (12:30)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周四（23日）中午12時，全球共有逾262萬人確診新型冠狀病毒，逾18.3萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計842,376宗確診病例，累計46,769人死亡。
．西班牙：累計208,389宗確診病例、21,717人死亡。
．意大利：累計187,327宗確診病例、25,085人死亡。
．法國：累計157,135宗確診病例、21,373人死亡。
．德國：累計150,648宗確診病例、5315人死亡。
．英國：累計134,638宗確診病例、18,151人死亡。
．土耳其：累計98,674宗確診病例、2376人死亡。
．韓國：周三（22日）新增8宗確診病例，累計10,702宗；新增2人死亡，累計240宗。（韓聯社）
．日本：周三新增444宗確診病例，累計12,023宗；新增16人死亡，累計299宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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