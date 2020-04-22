日本預告或有逾9級大地震30米海嘯　福島核電站恐再影響 (20:45)

內閣府的專家小組發表報告預測，位於日本以東的日本海溝附近今後可能發生最大9.1級地震，千島海溝附近更可能發生9.3級地震；岩手縣和北海道可能分別遭受最高29.7米和27.9米的海嘯襲擊；青森縣和福島縣附近海域也可能分別出現高達26.1米和19米海嘯，其中福島第一核電站所在地可能出現最高13.7米海嘯，超越防波堤的高度，核電站附近屆時將會水浸。

內閣府關於岩手縣的資料僅公布了海嘯高度，沒有公布水浸圖；內閣府解釋，當地政府「擔心會給居民造成不安」，要求不予公開。

專家小組認為，推斷地震發生概率「很困難」，但區內過去每隔300至400年都會發生巨大海嘯，由於從最近一次17世紀大海嘯發生至今已經過較長時間，因此認為情況緊迫。小組認為，建造防波堤等硬件設施對減輕損失效果有限，「疏散才是基本」。

福島第一核電站營運商東京電力周三（22日）表示，公司正評估政府專家組的估算報告，再分析對公司現時採取的預防海嘯措施所造成的影響。

（共同社/日本經濟新聞/路透社/新華社）

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