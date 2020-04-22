法國聖米歇爾山遊客絕迹　寧靜何價？【多圖】 (13:30)

聖米歇爾山修道院於966年建成，至13世紀加蓋哥德式建築，為島上最具特色的建築，自1980年代被列作世界遺產後，不少遊客及朝聖者慕名而至。島上的餐廳、手信店和咖啡店的生意亦仰賴絡繹不絕的遊客，但封城令切斷其近乎唯一經濟命脈。有百年基業的餐廳La Mere Poulard，負責人Eric Bellon說，旗下250名員工暫時失業，須由政府補貼工資。

市長Yan Galton表示，封城代價雖慘重，卻讓小島回歸那個迷人的年代，喚起了他的童年回憶。他說︰「聖米歇爾山現正休息，儘管從經濟角度考慮，這還是令人有點傷心」。

在疫情下，山上修道院似乎未受太大影響，修士與修女的禱告聲依舊，但氣氛彌漫一點傷感。有修道士說：「縱觀過往危機，人們從未被禁止聚集禱告。」