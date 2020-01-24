法國研究：確診9歲童接觸170人無一受感染　兒童或非主要傳播者 (23:13)

這名男童是「超級傳播者」沃爾什（Steve Walsh）的群組感染個案之一。英國商人沃爾什今年1月在新加坡出席會議後疑感染新冠病毒，之後到法國滑雪勝地度假，並與10名成人及一個五口家庭同住一間小屋，在不知情下將病毒傳開去。小屋內大部分人其後確診感染新冠病毒，法國公共衛生署調查當中一名受感染的9歲男童，儘管他染疫期間接觸過172人，但連同其兩名兄弟姊妹在內無一人受感染，接觸者中有64%人驗出患上其他季節性疾病如流感。

該男童感染後只有輕微症狀，且檢測發現其病毒水平低得幾乎察覺不到，這解釋了為何沒有傳染給其他人。該研究的主要作者、法國公共衛生署流行病學家達尼斯（Kostas Danis）表示，上述男童病例顯示，兒童可能不是新冠病毒的重要傳播源。但專家指出，雖然染疫兒童的病徵似乎較輕微，但他們有可能傳染給患有嚴重疾病的高風險年長者。

該項研究報告刊於《臨牀傳染病》期刊（Clinical Infectious Diseases）。

（法新社/衛報）