美國涉消毒品緊急求助增兩成　婦以漂白水加醋洗食材致呼吸困難 (19:30)

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CDC報告指出，毒物中心今年1月至3月共接獲45,550宗關於危險接觸清潔化學物質的求助電話，個案包括曝露於漂白劑、非酒精消毒劑和洗手液，主要途徑是吸入。尤以3月份多地開始封城後，個案大增，其中涉及5歲以下兒童的比例最高。

CDC列舉兩個例子。其一個案，一名婦女聽聞新聞報道說要清潔所有食材才好食用，遂在洗手盆以10%漂白水溶液混合醋和熱水浸泡食材，她隨即聞到一股惡臭，接着出現呼吸困難、咳嗽和氣喘，於是報警求助。她被送進急症室，醫護檢測出其血液裏的含氧量偏低，讓她使用氧氣罩呼吸後情況好轉，數小時後出院。

另一個案的事主是一名學前女童。家人發現她在廚房失去知覺，桌面有一瓶兩公升酒精洗手液打開了蓋，推測她攝取了不明分量，暈眩倒地撞到頭部，於是召喚救護車。她在救護車中嘔吐，幾乎沒有反應，送院證實其每十分之一公升（DL）血液含273毫克（mg）酒精，即比美國大多數州的法定駕駛酒精含量上限80mg/DL高逾2倍。她被送入兒科加護病房，48小時後出院。

CDC稱，這些中毒報告出現時，正值疫情嚴峻與清潔消毒物品短缺。CDC建議民眾避免曝露於消毒清潔化學物，使用清潔產品時閱讀清楚標籤說明及按指引使用，僅可在室溫下用水稀釋，並避免自行將化學品混合；民眾應戴上保護眼睛和皮膚的裝備，確保在通風環境清潔，以及把化學品放於兒童接觸不到的地方。

（法新社）