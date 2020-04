新加坡「病毒先鋒」宣傳被指取笑利物浦　球迷抨擊下擱置 (18:15)

在這五人系列中,其中一位叫MAWA Man(Must Always Walk Alone Man,必須經常獨行者),是一名80後英超球會曼聯粉絲,年幼時長期被家中兩名支持當時班霸利物浦的兄弟訕笑,因而十分痛恨利物浦的一切,包括球會知名會歌「你永遠不會獨行」(You'll Never Walk Alone)。MAWA Man擁有「逼人獨行」超能力,可以用念力把人和物件強行分隔,正好可協助民眾保持安全社交距離。

新加坡政府周一(20日)在facebook官方網頁推出宣傳後,隨即惹來當地利物浦球迷發起網上聯署,要求政府將MAWA Man從計劃中抽起,幾小時內收集到數百人簽名。政府同日晚上向受冒犯者道歉,並宣布擱置和重新檢討計劃,角色的圖片也變成剪影。負責設計的藝術家沙弗連(Mas Shafreen)承認自己是曼聯球迷,稱「就角色可能看來不敏感」而致歉。

(法新社/ESPN)