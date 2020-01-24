【各國疫情】全球確診累計逾247萬宗　土耳其逾9萬人染疫 (12:25)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周二（21日）早上11時，全球共有逾247萬人確診新型冠狀病毒，逾17萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計786,968宗確診病例、42,308人死亡。
．西班牙：累計200,210宗確診病例、20,852人死亡。
．意大利：累計181,228宗確診病例、24,114人死亡。
．法國：累計156,480宗確診病例、20,292人死亡。
．德國：累計147,065宗確診病例、4862人死亡。
．英國：累計125,856宗確診病例、16,550人死亡。
．土耳其：累計90,980宗確診病例、2140人死亡。
．韓國：周一（20日）新增9宗確診病例，累計10,683宗；新增1人死亡，累計237宗。（韓聯社）
．日本：周一新增347宗確診病例，累計11,154宗；新增25人死亡，累計263宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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