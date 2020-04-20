日本酒店推遙距工作日租計劃　企業員工趁機搞婚外情 (22:35)

NEWS Postseven報道，酒店業因疫情影響生意受重挫，部分酒店為救亡，推出專為遙距工作者而設的日租計劃，早上可入住至晚上，收費約3000日圓（折合約214港元）。不過有打工仔受訪時透露，到酒店工作已成為婚外情的上佳藉口。他向妻子聲稱在家無法集中工作，希望租用酒店以區分和家人相聚與工作的時間，但實際上卻是與情人密會，甚至與因夜店停業而尋求包養的女子交易。

大型私家偵探公司MR負責人岡田真弓稱，疫情下出軌個案有所增加，例如丈夫為工作終日躲在家中書房，卻在出門時忘了關電腦，讓妻子發現他原來忙着與情人互通信息。岡田說，出軌源於長期留家而增加對伴侶的不滿與衝突，亦因對未來的不安而藉外遇逃避壓力，此前在2011年日本大地震後亦出現一輪「震災離婚」潮，相信疫情下亦會出現類似情况。

（NEWS Postseven）