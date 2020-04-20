澳洲促facebook蘋果Google　採用當地新聞機構內容須付費 (21:45)

當局要求競爭及消費者委員會（ACCC）制定強制法規，草案預計於7月底完成，政府指出，最終文本將在此後不久完成。法規適用範圍包括Google搜尋引擎和facebook主要平台以外的服務，如Instagram及Twitter。

澳洲ACCC去年曾警告，Google、facebook、蘋果和其他公司利用其他人製作的新聞賺取大量廣告費。這些數碼巨頭與澳洲本地媒體公司，因而就使用新聞和其他內容需要給予的補償展開談判。按計劃，相關談判應在今年11月前完成，但弗呂登貝格稱，此前的自願法規談判遲遲沒進展，加上新型冠狀病毒疫情影響廣告收入，因此要提前採取行動。他認為，推出內容的新聞機構獲付費才算公平，並表示不會向Google、facebook等大企業的威脅屈服，稱已準備好「戰鬥」。

澳洲估計有約1700萬人每月使用facebook，平均每日花30分鐘；而98%澳洲人用流動裝置搜尋時是使用Google。facebook的澳洲和新西蘭區域董事總經理伊斯頓（Will Easton）對澳洲政府的宣布感失望；Google稱，一直尋求與業界、ACCC和政府制定準則。

（衛報/中央社/法新社）